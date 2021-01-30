В Чесменском районе сотрудники ГИБДД предотвратили трагедию

Полицейские увидели застрявший в снегу автомобиль, в котором замерзали люди, и бросились на помощь

Сотрудники дорожно-патрульной службы по Чесменскому району Челябинской области благодаря своей внимательности предотвратили трагедию. Подробнее о происшествии рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

Глава одного из районных поселений вместе с сотрудником редакции местного СМИ выехали на автомобиле на водоем, расположенный вблизи села Светлое, для проведения мероприятия. Однако до места назначения они не добрались: машина застряла в снегу, выбраться из которого южноуральцы не смогли.

К ним на помощь пришли сотрудники местного отделения ГИБДД, которые проезжали мимо.

«Инспекторы ДПС ОГИБДД Отделения МВД России по Чесменскому району сотрудники ОГИБДД лейтенант полиции Азамат Бисенов и младший лейтенант полиции Максим Нагорняк, отработав на маршруте патрулирования в селе Светлом, возвращались в село Чесма и обратили внимание на стоящий в поле автомобиль. Подъехать к транспортному средству не представлялось возможным, в связи с чем сотрудники полиции приняли решение идти пешком. По прибытию на место они увидели, что транспортное средство плотно осело в сугробе, а женщина-пассажир уже начала сильно мерзнуть»,— рассказали в ведомстве.

Полицейские вызвали специализированную технику для оказания помощи в буксировке автомобиля и доставили корреспондента в ближайший населенный пункт, где женщина смогла отогреться.

Позже в социальных сетях сотрудница СМИ поблагодарила сотрудников ГИБДД за оказанную помощь.