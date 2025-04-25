В Чесме мужчина получил ожоги на пожаре в двухквартирном доме

По предварительным данным, случилась утечка газа

В селе Чесма на улице Мира загорелась половина двухквартирного дома. Хозяин жилища получил ожоги, сообщили в ГУ МЧС по Челябинской области.

Пострадавший попытался сам потушить пламя, но не смог.

«По предварительным данным, причиной ЧП стало нарушение правил устройства и эксплуатации газового оборудования (произошла утечка, когда горелка работала в режиме „фитиль“). Огонь ликвидирован на площади 120 кв. м», — рассказали в ГУ МЧС по региону.

На месте работали девять пожарных и две единицы техники. Мужчина госпитализирован.