В Чесме 12‑летний мальчик в школе избил одноклассника до сотрясения мозга

Инициировано административное производство

В школе № 2 села Чесма 12-летний мальчик избил одноклассника за отказ поделиться газированной водой. Об этом Первому областному информагентству рассказала мама потерпевшего ребенка Елена (имя изменено). В школе и полиции отреагировали на происшествие.

ЧП случилось 19 апреля. По словам матери пострадавшего, А. регулярно цеплялся к ее сыну и другим своим одноклассникам. Последний случай привел 12-летнего Н. на больничную койку, и мальчик до сих пор проходит лечение.

«Мой сын пил газировку. А. подошел к нему и потребовал поделиться. Сын отказал. После этого одноклассник накинулся на него, бил ладошками по голове, бил по животу, бил стопкой тетрадей, а потом схватил его за шею и ударил головой о чугунную батарею. У меня к школе и директору претензий нет — отреагировали моментально, вызвали скорую. С сыном я пролежала в больнице до 28 апреля. У него было сотрясение мозга. Но боли его преследуют до сих пор», — рассказала женщина.

В чесменской школе факт чудовищного инцидента подтвердили, как и то, что пострадавшему мальчику недавно стало плохо на уроке из-за головной боли. Школьнику назначили процедуру МРТ в Челябинске.

«После происшествия в школе была организована беседа с родителями обоих детей, социальным педагогом и психологом. У нападавшего мальчика завышенная самооценка, он высокомерно относился к своим одноклассникам — это подтвердили не только пострадавший, но и другие ребята. Мне известно, что после случившегося он вызывал на драку и старшего брата пострадавшего. С родителями проблемного ребенка была проведена беседа — сейчас он переведен в другую школу», — прокомментировала Первому областному информагентству директор школы № 2 Елена Потемина.

По данным Первого областного информагентства, позиция родителей нападавшего сводится к тому, что сын «просто не рассчитал силу удара».

По факту происшествия сотрудники ПДН провели проверку.

«Все заявления зарегистрированы. Сотрудники полиции поработали с родителями и детьми, провели беседы. Инициировано административное производство по статье 6.1.1 КоАП РФ („Нанесение побоев“)», — сообщили Первому областному информагентству в ГУ МВД по Челябинской области.

После сбора всех материалов состоится судебное разбирательство.

Решением проблемы насилия в школе среди сверстников занимается депутат Госдумы по Челябинской области Яна Лантратова.

«Это действительно проблема, о которой говорят многие дети. Я еженедельно провожу встречи со школьниками на эту тему. Мы запустили два проекта — „Дети в интернете“ и „Почта доверия“», — сообщила депутат.

Год назад десятиклассница из Чебаркуля предложила создать почту доверия для детей. Сегодня такая служба работает во всех школах Челябинской области. Как развивался этот проект и какие у него перспективы, рассказали кураторы идеи.



«Проект „Дети в интернете“ направлен на просветительскую деятельность для подростков, родительского сообщества, педагогов образовательных и социальных учреждений, сотрудников системы профилактики и ориентирован на расширение знаний педагогов и родителей, связанных с современными рисками в информационно-коммуникационной среде. Челябинская область стала пилотным регионом, в котором проект реализуется при поддержке губернатора Алексея Текслера.