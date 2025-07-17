В челябинскую ветклинику ворвался вооруженный мужчина

Пьяного дебошира задержали, полиция устанавливает обстоятельства

В челябинской ветклинике вооруженный мужчина угрожал сотрудникам стационара пистолетом. Инцидент произошел в Советском районе города, сообщает пресс-служба полиции.

Дебошир был оперативно задержан прибывшими на место сотрудниками полиции. Им оказался 48‑летний местный житель, который находился в состоянии алкогольного опьянения. В отношении него составлен административный протокол по статье 20.21 КоАП РФ (появление в общественных местах в пьяном виде).

Пневматический пистолет, находящийся в свободной продаже и не требующий специального разрешения, изъят. Установление обстоятельств произошедшего продолжается, решается вопрос о квалификации совершенного деяния.