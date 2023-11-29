В челябинскую поликлинику поступило сообщение о минировании

Опасных предметов не обнаружено

Сегодня, 29 ноября, в челябинскую дорожную поликлинику на улице Цвиллинга поступило сообщение о минировании. Информацию об этом ИА «Первое областное» подтвердил источник в правоохранительных органах.

«На месте работали экстренные службы, сообщение оказалось ложным», — подтвердил источник.

К данному часу учреждение работает в обычном режиме.

«По громкоговорителю сообщили о тревоге. Мы сразу собрались, вывели на улицу пациентов. Сейчас здание проверили, ничего опасного не обнаружили, мы вернулись на рабочие места», — рассказала Первому областному информагентству врач поликлиники.