В Челябинскую область пытались завезти более 18 тысяч капсул препаратов для похудения

Их изъяли и передали на экспертизу.

В пункте пропуска Бугристое в Троицком районе выявили партию биологически активных добавок. Более 18 тысяч капсул различных сильнодействующих препаратов планировали реализовать на территории Урала.

«Всего выявлено 18 346 капсул и 5 400 граммов препаратов, предположительно содержащих запрещённое к свободному обороту на территории РФ сильнодействующее вещество „сибутрамин“. В результате проведенных мероприятий пограничниками установлено, что груз планировался для отправки в Екатеринбург», — сообщили в пресс-службе Пограничного управления ФСБ России по Челябинской области.

Изъятое передали сотрудникам полиции для проведения экспертизы и принятия процессуального решения.

«Сибутрамин» — лекарственное средство, применяемое при лечении заболеваний, связанных с избыточным весом. С 2008 года реализация таких препаратов разрешена только в аптеках по рецепту особой формы.