В Челябинскую область пытались ввезти хурму с паразитами

19 тонн фруктов из Узбекистана развернули на границе

В Челябинской области пресекли попытку ввезти в регион 19 тонн зараженной хурмы. Фрукты с паразитами доставили из Узбекистана, сообщили в пресс-службе регионального Россельхознадзора.

Во время фитосанитарного контроля было обнаружено, что 19 тонн хурмы поразил червец Комстока. В целом этот паразит для человека не опасен, однако в некоторых случаях может вызвать аллергическую реакцию.

Наибольшую опасность червец Комстока представляет для растений. В том числе, попав в квартиру, он может уничтожить комнатные цветы.

Сотрудники Россельхознадзора разъяснили хозяину продукции карантинные фитосанитарные требования. Зараженную продукцию не допустили к реализации.

В ведомстве отметили, что с начала года удалось выявить 157 партий овощей или фруктов, общий вес которых — больше тысячи тонн.