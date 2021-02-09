В челябинской школе младшеклассникам выдали просроченное молоко

О происшествии родители детей сообщили в соцсетях

«Сегодня моей дочери в школе № 116, что на Духова, дали просроченное молоко! Проверьте у своих детей!»

— написал мужчина.

«По факту случившегося в учреждение обратились родители двух обучающихся. Ежедневно мы выдаем учащимся более 2 тыс. коробочек молока. Во время приемки продукции ответственным лицом всегда проверяется поступившая партия, срок годности отслеживается. Не исключено, что в этот раз в партии молока были единичные продукты, срок годности которых не соответствовал нормам. Тем не менее, мы не снимаем с себя ответственности и предпримем все меры для того, чтобы такой ситуации больше не повторилось. Безусловно, усилим контроль за процессами приема и выдачи молока. Уже принято решение о подключении к этому вопросу классных руководителей, чтобы они тоже на своем уровне контролировали процесс выдачи молока»,

— сообщила Первому областному информационному агентству директор школы Татьяна Трапезникова.

«В школе сейчас проводится проверка. На место выехали сотрудники прокуратуры и Роспотребнадзора»,

— рассказала старший помощник прокурора Челябинской области Наталья Мамаева.

Ученики младших классов общеобразовательного учреждения № 116 получили напиток по программе «Школьное молоко». Срок годности, судя по оттиску на коробке, закончился 1 ноября 2020 года.О происшествии рассказал отец одной из учениц.Информацию подтвердили и другие родители. Кроме того, они подчеркнули, что после употребления молока у детей заболели животы.По факту происшествия прокуратура организовала проверку.