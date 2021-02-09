О происшествии рассказал отец одной из учениц.
«Сегодня моей дочери в школе № 116, что на Духова, дали просроченное молоко! Проверьте у своих детей!»
— написал мужчина.
Информацию подтвердили и другие родители. Кроме того, они подчеркнули, что после употребления молока у детей заболели животы.
«По факту случившегося в учреждение обратились родители двух обучающихся. Ежедневно мы выдаем учащимся более 2 тыс. коробочек молока. Во время приемки продукции ответственным лицом всегда проверяется поступившая партия, срок годности отслеживается. Не исключено, что в этот раз в партии молока были единичные продукты, срок годности которых не соответствовал нормам. Тем не менее, мы не снимаем с себя ответственности и предпримем все меры для того, чтобы такой ситуации больше не повторилось. Безусловно, усилим контроль за процессами приема и выдачи молока. Уже принято решение о подключении к этому вопросу классных руководителей, чтобы они тоже на своем уровне контролировали процесс выдачи молока», — сообщила Первому областному информационному агентству директор школы Татьяна Трапезникова.
По факту происшествия прокуратура организовала проверку.
«В школе сейчас проводится проверка. На место выехали сотрудники прокуратуры и Роспотребнадзора», — рассказала старший помощник прокурора Челябинской области Наталья Мамаева.