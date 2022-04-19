В челябинской школе‑интернате прокомментировали случай надругательства над 12‑летней девочкой

Сотрудники учреждения тщательнее контролируют детей, в том числе в ночное время

Следственный комитет расследует уголовное дело о надругательстве над 12-летней девочкой в специализированной коррекционной школе-интернате для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (нарушение слуха) № 12. Корреспондент Первого областного информагентства приехала на Красную, 113, чтобы поговорить с и.о. директора Ириной Ковалевой.

«В школе после случившегося проходят проверки, мы проводим свое служебное расследование. С детьми работает следствие, вместе с родителями их вызывают на допросы. Я работаю в школе 32 года, ничего подобного не случалось. Семьи характеризуются положительно, мы отправили характеристики в СК. Школа приняла ряд действий по усилению контроля, в том числе в ночное время. Внесены изменения в положение о проживании в интернате. Контролируем доступ детей к сотовым телефонам в вечернее время. У мальчиков и девочек спальни на разных этажах находятся, двери между этажами закрываем. Школа с себя ответственности не снимает, все лица, причастные к случившемуся, будут наказаны в случае доказательства вины», — рассказала Ирина Ковалева.

Дети из городов и сел области находятся в интернате с понедельника по пятницу. Ребят из Челябинска родители каждый вечер забирают домой.

Напомним, СУ СКР по Челябинской области возбудил уголовное дело по пункту «б» части 4 статьи 132 УК РФ («Насильственные действия сексуального характера»). Оно возбуждено по факту происшествия, и подозреваемых в нем нет. По данным Первого областного информагентства, над девочкой надругались четверо подростков в возрасте от 13 до 15 лет. Один из них еще не достиг возраста уголовной ответственности, с другими работают следователи. Пострадавшая девочка занятия в школе пока не посещает и находится в больнице.