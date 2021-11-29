В челябинской пятиэтажке во время тушения пожара нашли тела двух мужчин

В квартире горели старые вещи

В Челябинске в понедельник, 29 ноября, по улице Стахановцев произошел пожар в многоквартирном доме. Во время тушения спасатели обнаружили тела двух мужчин. Разобраться в причинах их смерти и пожара предстоит сотрудникам отдела дознания, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Челябинской области.

Пожар в пятиэтажном доме вспыхнул в квартире на втором этаже. Здесь загорелись вещи. Сообщение о ЧП поступило на пульт дежурных в 16-36.

«По прибытию происходило горение вещей на площади 3 квадратных метра. В ходе тушения обнаружены два мужчины без признаков жизни. На месте работало две автоцистерны и одна автолестница Челябинского пожарно-спасательного гарнизона»,– пояснили в пресс-службе регионального МЧС.

Эвакуацию не пришлось проводить, пожар ликвидирован к пяти часам вечера. Теперь сотрудникам отделения дознания предстоит установить причину пожара и гибели людей.