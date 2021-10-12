В челябинской полиции потеряли вещдок от украденного авто

Владелец машины не может получить страховку

Житель Челябинска не может получить страховку за украденный автомобиль из-за того, что переданный в полицию комплект ключей оказался утерян. Информацию о пропаже вещдока Первому областному информагентству подтвердили в УМВД по городу.

У челябинца украли автомобиль «Киа Соренто» в ноябре прошлого года. Однако получить страховку потерпевший не может, поскольку в отделе полиции куда-то пропал комплект ключей.

«Пока по этому поводу нет комментариев. Проводится служебная проверка», — сообщили в УМВД по Челябинску.

По факту кражи авто возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 158 УК РФ («Кража»).