В Челябинской области злоумышленники украли с чужих счетов более 50 тысяч рублей

Им грозит до шести лет тюрьмы

В Миассе Челябинской области сотрудники полиции задержали трех местных жителей, которые похитили средства с чужих банковских счетов. В отношении подозреваемых возбуждены уголовные дела, сообщили 26 марта в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

Одна из потерпевших — 63-летняя женщина — рассказала правоохранителям, что с ее счета пропали 17 тысяч рублей. Вскоре полицейские задержали подозреваемого. Им оказался 18-летний знакомый жительницы Миасса. Он рассказал, что попросил телефон для того, чтобы позвонить, но, зная пароль от онлайн-банка, перечислил на свой счет 17 тысяч рублей.

«Также сотрудники уголовного розыска задержали еще двоих местных жителей — 67-летнего мужчину и 58-летнюю женщину, которые воспользовались найденными банковскими картами заявителей и совершили покупки в магазинах города путем бесконтактной оплаты товара суммами менее 1000 рублей. Общий причиненный ущерб составил более 25 тысяч рублей»,— сообщили в ведомстве.

По данным фактам возбуждены уголовные дела по части 3 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации («Кража»). Злоумышленникам грозит лишение свободы сроком до шести лет. Всем подозреваемым избрана мера процессуального принуждения в виде обязательства о явке.

Сотрудники полиции напомнили, что использование найденной банковской карты является преступлением. Если вы обнаружили чужую карту, а владелец неизвестен, следует обратиться в банк или отделение полиции.