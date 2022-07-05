В Челябинской области злоумышленник украл металл на 140 тысяч с двух железнодорожных остановок

Подозреваемого задержали транспортные полицейские

Под Верхним Уфалеем задержан охотник за металлом: мужчина июньским вечером срезал железо с остановочных комплексов железной дороги, сообщили Первому областному информагентству в пресс-службе Южно-Уральского ЛУ МВД России на транспорте.



Преступник был задержан по горячим следам. Им оказался мужчина 43 лет, житель Верхнего Уфалея. Он срезал железо с остановочных пунктов на разъезде № 98 перегона Верхний Уфалей — Полдневая для сдачи в металлолом. Ущерб составил более 140 тысяч рублей. Полицейские уже изъяли похищенные детали.

Возбуждено уголовное дело по статье «Кража» (часть 1 статьи 158 УК РФ), вору грозит до двух лет лишения свободы.

Автор: Софья Петрова