В Челябинской области жители поселка жалуются на дым от пожара на свалке

Шалость подростков привела к серьезному возгоранию на полигоне ТБО

В Локомотивном городском округе второй день дымит свалка, которая находится в шести километрах от населенного пункта. Как сообщили в ГУ МЧС региона, еще во вторник, 11 апреля, на местном полигоне для твердых бытовых отходов возник довольно крупный пожар. На сегодняшний день его удалось потушить, специалисты отсыпают там грунт, но местные жители все равно жалуются на чадящую свалку.

После поступления сообщения о возгорании на полигоне ТБО на место прибыли пожарные и сотрудники администрации. На пике площадь пожара достигла 700 квадратных метров, но огнеборцам удалось снять угрозу его дальнейшего распространения. В чрезвычайном ведомстве ИА «Первое областное» рассказали, что сейчас на свалке ведется отсыпка грунта.

Предварительно известно, что возгорание могли устроить трое подростков. Один из друзей поджег бумагу, потушил ее, но неудачно: ветер и засушливая погода сделали свое дело. Огонь быстро распространился на большую площадь. Виновников ЧП установили, поэтому их родителей могут привлечь к административной ответственности. Тем не менее местным жителям приходится терпеть последствия такой шалости.

«Дым может вызвать отек легких и другие осложнения. Это продолжается не первый год, несанкционированная свалка не дает жителям жить в нормальных условиях. Свалка находится очень близко к жилым домам, воздух в городке давно уже не свежий благодаря этому», — жалуется жительница Локомотивного.





В администрации Локомотивного городского округа не смогли оперативно предоставить информацию по этой ситуации, а также по планам дальнейшей работы с этой свалкой. Добавим, что с сегодняшнего дня на всей территории Челябинской области установлен особый противопожарный режим. Это означает строгий запрет на разведение огня, а нарушителей ждут увеличенные штрафы.

Кстати, в этом году власти региона взялись за рекультивацию старых свалок в городах области. Так, недавно стартовала подготовка к этим работам в Верхнем Уфалее. Аналогичные мероприятия проведут в Карталах и чуть позже — в Златоусте.