В Челябинской области жители барака остались без кровли из‑за пожара

Специалисты выясняют причины ЧП

Днем 17 мая в Троицке Челябинской области загорелся деревянный дом барачного типа, в котором проживают несколько семей. В результате ЧП едва не погиб спящий мужчина, которого вовремя обнаружили спасатели. В тушении пожара принимали участие 27 человек, сообщили в пресс-службе седьмого пожарно-спасательного отряда ГУ МЧС России по Челябинской области.

ЧП произошло около 13 часов дня в доме № 77 на улице Кирова. Несмотря на то что спасатели прибыли на место уже спустя несколько минут после вызова, пламя быстро распространилось по всей кровле. Жители дома эвакуировались самостоятельно еще до приезда спасателей, однако сотрудники газодымозащитной службы, проводя необходимую разведку, обнаружили в одной из квартир спящего мужчину. Его разбудили и вывели на улицу.

«В тушении пожара принимали участие 27 человек личного состава и пять единиц техники. Почти четыре часа боролись с огнем и ликвидировали последствия пожара троицкие спасатели», — сообщили в ведомстве.

Причины пожара выясняются, проводится необходимая проверка.