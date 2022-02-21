В Челябинской области женщину сбил тюбинг на необорудованном спуске

Пострадавшая потеряла сознание и получила серьезные травмы

В Усть-Катаве на необорудованном спуске тюбинг сбил женщину, которая оказалась на его пути. Пострадавшая получила серьезные травмы. Инцидент произошел в минувшую субботу на местном овраге, где собираются компании для зимних развлечений. Очевидцы происшествия вызвали спасателей, сообщает пресс-служба поисково-спасательного отряда региона.

Несчастный случай произошел на склонах одного из местных оврагов в выходные дни. Здесь собирается много горожан, чтобы покататься с горок на санях и тюбингах.

Женщина оказалась на пути несущегося на нее тюбинга, она не заметила приближающейся опасности.

«В результате полученного удара и падения женщина получила серьезные травмы и находилась без сознания. После оказания первой помощи женщина открыла глаза, но отвечать на вопросы спасателей не могла. Пострадавшей наложили иммобилизующие шины и, зафиксировав на спинальном щите, по укатанному склону на руках эвакуировали наверх к дороге, где передали сотрудникам скорой медицинской помощи», — сообщили в пресс-службе регионального ПСО.

Напомним, в выходные в нацпарке «Таганай» пришлось эвакуировать пострадавшую при спуске туристку из Беларуси.