В Челябинской области женщину отправили в колонию за неуплату алиментов на ребенка

Мать задолжала более 35 тысяч рублей

Увельский районный суд вынес приговор жительнице села Мордвиновка. Она признана виновной в неуплате алиментов (по части 1 статьи 157 УК РФ). Об этом сегодня, 20 апреля, сообщили в прокуратуре Челябинской области.

Судом установлено, что женщина ранее привлекалась к административной ответственности за неуплату алиментов на ребенка, однако не предпринимала никаких действий для погашения долга.

«Подсудимая полностью признала свою вину, ранее она неоднократно судима за совершение аналогичных преступлений, а также преступлений против собственности, судимости не погашены», — рассказала старший помощник прокурора региона Наталья Мамаева.

Суд назначил ей наказание в виде 1 года лишения свободы в колонии общего режима.

Как ранее сообщал наш сайт, Кыштымский городской суд вынес приговор мужчине, который в течение 10 лет не выплачивал алименты на двоих детей.