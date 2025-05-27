В Челябинской области женщину осудили за убийство, совершенное 28 лет назад

Все это время она скрывалась

В Сосновском районном суде вынесли приговор 59-летней жительнице села Долгодеревенского, обвиняемой в убийстве знакомого. Преступление женщина совершила почти 28 лет назад и долгие годы скрывалась в соседней стране, сообщили в пресс-службе прокуратуры Челябинской области.

Установлено, что в июне 1997 года женщина распивала спиртные напитки со своим знакомым во дворе частного дома в деревне Казанцево. В какой-то момент они поссорились, и обвиняемая нанесла мужчине множество ударов кирпичом, руками и ногами. От полученных травм он скончался.

«После совершения преступления осужденная скрылась в Казахстане. Ее объявили в розыск. В мае 2024-го ее задержали в России. В ходе судебного следствия подсудимая вину не признала», — уточнили в ведомстве.

С учетом предоставленных доказательств суд приговорил женщину к шести годам лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима.