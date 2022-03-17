В Челябинской области женщину осудили за присвоение муниципальной квартиры

Виновная нанесла ущерб в миллион рублей

Чебаркульский городской суд вынес приговор в отношении 69-летней женщины. Она признана виновной в мошенничестве в крупном размере. Об этом сегодня, 17 марта, сообщили в пресс-службе прокуратуры Челябинской области.

Установлено, что еще в 2002 году виновная работала начальником паспортного стола и без всякого законного основания вселилась в чебаркульскую квартиру, относящуюся к фонду военных городков, заплатив за ордер.

«После чего подсудимая совершила ряд действий на получение данной квартиры в собственность обманным путем: внесла в свой паспорт несоответствующие данные о регистрации в квартире, за что в 2011 году привлекалась к уголовной ответственности. Однако квартиру не освободила и продолжила мошеннические действия, приватизировав квартиру в собственность в 2016 году», — рассказала старший помощник прокурора региона Наталья Мамаева.

Ущерб Чебаркульскому городскому округу составил более миллиона рублей.

Суд вынес женщине приговор по статье 159 УК РФ («Мошенничество») и назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 4 года в колонии общего режима со штрафом 500 тысяч рублей.