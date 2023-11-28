В Челябинской области женщину осудили за истязание двоих сыновей

Мать регулярно избивала 10-летнего и 8-летнего мальчиков

Нагайбакский районный суд вынес приговор местной жительнице по делу об истязании двоих детей (пункту «а», «г» части 2 статьи 117 УК РФ). Об этом сегодня, 28 ноября, сообщили в прокуратуре Челябинской области.

Суд установил, что женщина в течение года систематически избивала двоих сыновей руками, полотенцем и пластиковой палкой.

Мать мальчиков признала вину и раскаялась в содеянном.

«Суд назначил ей наказание в виде 3 лет 6 месяцев лишения свободы условно, с испытательным сроком 4 года, обязав осужденную пройти лечение от алкогольной зависимости», — сообщили в областной прокуратуре.

Каслинская городская прокуратура утвердила обвинительное заключение по делу жительницы поселка Вишневогорска.



По версии следствия, обвиняемая регулярно избивала своего 10-летнего сына ремнем, проводом удлинителя и стеклянной банкой. Также зафиксирован эпизод обжигания ног ребенка раскаленным утюгом.

