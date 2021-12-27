В Челябинской области женщину осудили за истязание 15‑летнего сына

Виновная била подростка скалкой и ремнем

Коркинский городской суд вынес приговор в отношении 31-летней местной жительницы. Она признана виновной в истязании сына. Об этом сегодня, 27 декабря, сообщили в пресс-службе прокуратуры Челябинской области.

Судом установлено, что виновная в период с января по апрель 2021 года регулярно избивала своего 15-летнего сына скалкой и ремнем с металлической пряжкой. В апреле подросток сбежал из дома из-за жестокого обращения матери.

Подсудимая на заседаниях объяснила свои поступки тем, что сын плохо учился в школе и поздно возвращался домой с прогулок. Женщина подчеркнула, что другие методы воспитания на подростка не действовали.

«В отношении матери было возбуждено уголовное дело по пункту „г“ части 2 статьи 117 УК РФ („Истязание“). С учетом признания вины, наличия на иждивении еще трех несовершеннолетних детей, а также учитывая мнение несовершеннолетнего потерпевшего, который фактически примирился с мамой, суд назначил подсудимой наказание в виде 3 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 1 год 6 месяцев», — рассказала старший помощник прокурора региона Наталья Мамаева.

Как ранее сообщал наш сайт, в Златоусте суд вынес приговор 42-летней жительнице. Женщина признана виновной в истязании своих детей и неисполнении родительских обязанностей.