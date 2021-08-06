В Челябинской области женщину будут судить за фиктивные продажи товаров для ногтей

Правоохранители установили десять преступных эпизодов

В Озерске окончено расследование уголовного дела в отношении 30-летней жительницы Краснодара. Ее обвинили в мошенничестве. Об этом сегодня, 6 августа, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области.

По версии следствия, обвиняемая разместила в соцсети объявления о продаже товаров для ногтевого сервиса. К ней обратилась 34-летняя жительница Озерска и заказала продукцию на 112 тысяч рублей, однако обещанной посылки так и не дождалась, а продавец перестала выходить на связь.

«В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий во время служебной командировки в Краснодар сотрудниками уголовного розыска и следователями Управления МВД России по Озерску за совершение преступления задержана 30-летняя ранее судимая жительница Краснодара», — рассказали в региональном полицейском главке.

Правоохранители установили 10 аналогичных эпизодов.

В отношении женщины было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 159 УК РФ («Мошенничество»). Расследование дела окончено, материалы переданы в суд.