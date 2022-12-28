В Челябинской области женщине вынесли приговор за гибель двухмесячного сына

Ребенок задохнулся в кроватке

Сосновский районный суд вынес приговор 23-летней жительнице Полетаево. Ее признали виновной в причинении смерти по неосторожности (часть 1 статьи 109 УК РФ). Об этом сегодня, 28 декабря, сообщили в прокуратуре Челябинской области.

Суд установил, что 9 октября обвиняемая пренебрегла рекомендациями педиатров и уложила ребенка спать на живот, на мягкий матрас, накрытый пледом. Мальчик задохнулся.

«Вину женщина признала в полном объеме. Судом ей назначено наказание в виде 5 месяцев ограничения свободы», — рассказали в региональной прокуратуре.

Приговор в законную силу не вступил.