Сосновский районный суд вынес приговор 23-летней жительнице Полетаево. Ее признали виновной в причинении смерти по неосторожности (часть 1 статьи 109 УК РФ). Об этом сегодня, 28 декабря, сообщили в прокуратуре Челябинской области.
Суд установил, что 9 октября обвиняемая пренебрегла рекомендациями педиатров и уложила ребенка спать на живот, на мягкий матрас, накрытый пледом. Мальчик задохнулся.
«Вину женщина признала в полном объеме. Судом ей назначено наказание в виде 5 месяцев ограничения свободы», — рассказали в региональной прокуратуре.
Приговор в законную силу не вступил.