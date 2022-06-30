В Челябинской области женщину обвинили в отмывании 1,3 млн рублей от продажи наркотиков

В квартире задержанной оперативники нашли марихуану и приспособления для фасовки наркотиков

В Кыштыме возбудили уголовное дело в отношении 38-летней женщины. Ее обвиняют в легализации денег от продажи наркотиков (часть 1 статьи 174.1 УК РФ). Об этом сегодня, 30 июня, сообщили в ГУ МВД РФ по Челябинской области.

По версии следствия, женщина использовала для совершения финансовых операций разные способы электронных платежей с целью придания правомерного вида владения деньгами. Обвиняемая также стала фигурантом дела о незаконном обороте наркотиков (частью 3 статьи 30, часть 4 статьи 228.1 УК РФ). Полицейские нашли 22 тайника-закладки, которые женщина успела разместить.

«В ее квартире в Верхнем Уфалее обнаружено 150 граммов марихуаны и оборудование для фасовки. В ходе следствия установлено, что женщина через Интернет распространяла наркотики синтетической группы в разных городах Челябинской области», — рассказали в региональном полицейском главке.

Женщину заключили под стражу. Ей грозит до 20 лет лишения свободы.