В Челябинской области женщина за рулем легковушки врезалась в КамАЗ

Пострадавшую госпитализировали

Сегодня, 13 декабря, на трассе в Ашинском районе женщина за рулем легковушки не убедилась в безопасности маневра, выехала на полосу встречного движения и столкнулась с КамАЗом, сообщили в ГУ МЧС по Челябинской области.

«На место ЧП оперативно прибыли специалисты 50-й пожарно-спасательной части Ашинского гарнизона. Они деблокировали пострадавшую из поврежденной машины и передали в руки медицинской бригады», — рассказали в ГУ МЧС по Челябинской области.

Как ранее сообщал наш сайт, в Челябинской области водитель КамАЗа пострадал в ДТП с тремя грузовиками.



