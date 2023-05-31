В Миассе женщина увязла в болоте

Понадобилась помощь спасателей

В Миассе 52-летняя женщина по пояс увязла в болоте. Очевидец позвонил в экстренные службы. Об этом сегодня, 31 мая, сообщили в Поисково-спасательной службе Челябинской области.

ЧП случилось в старой части города, недалеко от микрорайона Миасс-2. Прибывшие спасатели в спецкостюмах вытянули пострадавшую из болота и убедились, что ее здоровью ничего не угрожает.

«Пояснить, как она попала в болото, женщина не смогла», — уточнили в областной ПСС.

Помощь спасателей понадобилась и в Магнитогорске. Женщина пришла навестить свою 61-летнюю мать, однако не смогла попасть на кухню, поскольку дверь была плотно закрыта. Прибывшие специалисты ПСС деблокировали дверь и обнаружили пострадавшую на полу. Медики констатировали смерть женщины.