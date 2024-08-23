В Челябинской области женщина ушла в лес за грибами и потерялась

Пенсионерку разыскивают спасатели и волонтеры

Потерявшаяся отправилась в лес на машине вместе с мужем. Добравшись до поляны, супруги разминулись и пошли на поиски грибов каждый своей дорогой. В назначенный час к автомобилю вернулся только мужчина. Не дождавшись жены, он сообщил о ЧП в экстренные службы.

«Поисками женщины до позднего вечера занимались сотрудники Локомотивного отряда. Лес прочесывают пешком, потому что на машинах там не пробраться. Лес очень плотный и заболоченный. Поиски возобновлены с утра», — рассказали информагентству в поисково-спасательной службе.

Специалисты рекомендуют южноуральцам, особенно пожилым, воздержаться от походов в лес в дождливую погоду.