В Челябинской области женщина ударила ножом мужа, набросившегося на ее мать

Мужчина находится в больнице

В Кунашакском районе Челябинской области в январские праздники произошла семейная ссора, в результате которой мужчина получил ножевое ранение. Сейчас он проходит лечение в одной из челябинских больниц, его супруга задержана, сообщили журналисту ИА «Первое областное» в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

Известно, что во время распития спиртных напитков мужчина набросился на свою тещу и начал наносить ей побои. Его супруга вступилась за свою мать, и, схватив нож, нанесла своему мужу ранение. Мужчину доставили в одну из городских больниц Челябинска, а в отношении его супруги возбудили уголовное дело по части 2 статьи 111 Уголовного кодекса РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью»).

«Проводятся мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Женщине избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении»,— рассказали в ведомстве.