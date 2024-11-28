В Челябинской области женщина убила знакомую из ревности

Тело обвиняемая спрятала у заброшенного дома

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В селе Великопетровка Карталинского района 46-летняя женщина из ревности задушила свою 43-летнюю знакомую, сообщили в СУ СКР по Челябинской области.

В субботу в отдел МВД России «Карталинский» поступило сообщение от местной жительницы о пропавшей без вести родственнице. Женщина пояснила, что с 16 ноября не может с ней связаться.

Сотрудники уголовного розыска незамедлительно приступили к установлению обстоятельств исчезновения женщины. Полицейские нашли тело у хозпостроек заброшенного дома. Женщину задушили и связали руки и ноги.

Возбуждено уголовное дело об убийстве (статья 105 УК РФ). Обвиняемая заключена под стражу.