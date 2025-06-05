В Челябинской области женщина спасла двух маленьких детей на пожаре

Светлане Щегликовой вручат ведомственную награду

Трагедия едва не произошла в городе Сатка. В огненной ловушке оказались дети 3 и 6 лет. Им на помощь пришла соседка Светлана Щегликова, которая возвращалась с работы и увидела, что мальчишки в квартире одни. Их мама ушла в магазин. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Челябинской области.

Светлана рассказала, что через какое-то время услышала детские крики, а, спустившись к соседям, увидела дым. Она сразу вывела детей из дома и позвонила в экстренные службы.

«Дети стояли у двери, из квартиры валил дым. Я их схватила и вывела на улицу, попросила свою дочь предупредить соседей, а сама позвонила в экстренную службу. Хорошо, что все обошлось», — рассказала Светлана.





Предварительно, все произошло из-за детской шалости с огнем. За неравнодушие и смелый поступок Светлана будет представлена к ведомственной награде.