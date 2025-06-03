В Челябинской области женщина сбывала наркотики во время выгула собак

Полицейские нашли свертки с запрещенным веществом в ее сумке и карманах брюк

В Кыштыме полицейские задержали 37-летнюю жительницу Екатеринбурга, которая делала закладки во время выгула собак. Правоохранители установили ее причастность к размещению 50 свертков с метадоном. Возбуждено уголовное дело, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

Гуляющая со своими питомцами женщина показалась правоохранителям подозрительной. Вскоре выяснилось, что жительница Екатеринбурга распространяет наркотики: в ее сумке и карманах брюк они нашли восемь свертков с порошком. Еще два свертка они изъяли в месте, где она выгуливала собак.

Уже в отделе полиции выяснилось, что ранее женщина разложила по тайникам еще 50 свертков с метадоном. Общая масса наркотика составила 20 граммов. В ее квартире в Екатеринбурге правоохранители обнаружили и изъяли упаковочный материал и весы.

Возбуждено уголовное дело о незаконном сбыте запрещенного вещества в крупном размере (части 3 и 4 статьи 228.1 УК РФ). Подозреваемая заключена под стражу.