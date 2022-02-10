В Челябинской области женщина пойдет под суд за кражу 100 тысяч рублей из сейфа знакомого

Обвиняемая ранее была судима

В Кыштыме полиция завершила расследование уголовного дела в отношении 32-летней женщины. Ее обвиняют в краже. Об этом сегодня, 10 февраля, сообщили в ГУ МВД по Челябинской области.

По версии следствия, ранее судимая женщина была в гостях у потерпевшего и запомнила, где он хранит ключ от сейфа. Злоумышленница в какой-то момент воспользовалась отсутствием хозяина и похитила из сейфа 100 тысяч рублей. Деньги она потратила на личные нужды.

«В отношении женщины было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ („Кража“). Материалы направлены в Кыштымский городской суд для рассмотрения по существу», — рассказали в региональном полицейском главке.

Как ранее сообщал наш сайт, в полицию Курчатовского района Челябинска почти друг за другом поступили два заявления о кражах из автомобилей. Правоохранители незамедлительно отреагировали на поступившие сообщения и задержали подозреваемого в преступлениях по горячим следам.