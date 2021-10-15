В Челябинской области женщина пойдет под суд за гибель 10‑месячного сына в ванне

Мать ребенка обвинили в причинении смерти по неосторожности

Следственные органы завершили расследование уголовного дела в отношении жительницы Копейска. Она пойдет под суд за причинение смерти по неосторожности своему 10-месячному сыну. Об этом сегодня, 15 октября, сообщили в СУ СКР по Челябинской области.

Трагедия случилась 28 июля. В поликлинику прибежала женщина с ребенком на руках. Она сообщил врачам, что малыш утонул в ванной, и просила реанимировать его. По словам очевидцев, в поликлинику приехала бригада скорой помощи. Медики пытались реанимировать ребенка на пеленальном столике на входе, однако спасти его так и не удалось.

Результат судебно-медицинской экспертизы показал, что смерть ребенка наступила из-за перекрытия дыхательных путей водой. По версии следствия, мать оставила 10-месячного малыша в ванной одного.

В отношении женщины было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности»).

«Следствием собрана достаточная доказательная база, уголовное дело направлено для рассмотрения в суд», — рассказали в областном СУ СКР.