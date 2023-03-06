В Челябинской области женщина потеряла деньги при попытке купить тур выходного дня

Жительница Снежинска внесла полную предоплату, но «турагент» не вышел на связь

Жительница Снежинска решила свозить семью в тур выходного дня. Она хотела посетить достопримечательности Свердловской области, но попалась на мошенников. Женщина осталась и без отдыха, и без денег, рассказали в пресс-службе снежинской полиции.

46-летняя женщина нашла в соцсети тур на четверых человек, который предлагали за 12,6 тысячи рублей. Горожанка задала в комментариях к посту вопрос о поездке. Отреагировала «представитель турфирмы».

В личной переписке в соцсетях мошенница убедила жительницу Снежинска, что тур предоставляется только при полной предоплате, и отправила свои реквизиты.

Пострадавшая деньги перевела, после чего мошенница на связь не выходила.

«При выборе путевок нужно обращаться к проверенным туроператорам, интересоваться отзывами и быть особенно осторожными, если стоимость туров слишком низкая. Кроме того, при покупке путевок через интернет важно не спешить с оплатой, а подстраховать себя звонком в туристическую компанию, пансионат, санаторий с уточнением, действительно ли они работают с данным сайтом, и возможно ли бронирование», — пояснили в пресс-службе снежинской полиции.

Напомним, ранее несколько жителей Челябинской области перевели мошенникам три миллиона рублей за сутки. Злоумышленники действовали по распространенным схемам.