В Челябинской области женщина потеряла 900 тысяч рублей на раскрутке группы в соцсети

Полиция напоминает об осторожности при получении услуг

Жительница Уйского района, открывшая группу в социальной сети для своего ателье, стала жертвой мошенников. Она долго отказывалась от предложений о платной раскрутке своей страницы из-за высоких цен. Однако, когда ей предложили относительно недорогое продвижение за 2999 рублей, она согласилась. А потом потеряла 900 тысяч рублей. Об этом сообщили в ГУ МВД по Челябинской области.

После оплаты женщина получила новые аватарку и обложку для группы, а также контакт другой «специалистки по продвижению».

Эта новая «специалистка» убедила женщину, что для дальнейшего продвижения необходимо пройти обязательную модерацию, заплатить за безопасность аккаунта, верификацию и предоставление каких-то «ключей». Сумма, которую потребовали мошенники, составила около 458 тысяч рублей. Женщина, желая добиться успеха своего ателье, не задумываясь, согласилась и перевела деньги.

На этом мошенники не остановились. Под новым предлогом они убедили женщину перевести еще большую сумму.

«Чтобы собрать необходимые средства, она взяла три микрозайма, заняла 200 тысяч рублей у знакомых и в итоге перевела мошенникам еще 509 тысяч рублей. Только после того, как стало очевидно, что никакого продвижения страницы не происходит, она поняла, что стала жертвой обмана», — рассказали в ГУ МВД по региону.

Возбуждено уголовное дело о мошенничестве (статья 159 УК РФ).

Проконсультироваться по поводу возможного мошенничества можно через специальную горячую линию. Чтобы дозвониться, нужно набрать на смартфоне комбинацию *1593. Специалисты АНО «ЦОМ» работают в будние дни с 9 до 18 часов.