В Челябинской области женщина потеряла 570 тысяч рублей, пытаясь заработать на инвестициях

Потерпевшая поверила мошеннику

В Ашинском районе 43-летняя женщина перевела мошенникам 570 тысяч рублей. Злоумышленники обещали ей прибыль с вложений. Об этом сообщили в ГУ МВД РФ по Челябинской области.

Женщине позвонил неизвестный и предложил дополнительный заработок на перепродаже вещей из Москвы. Незнакомец попросил потерпевшую скачать специальное приложение и внести 50 тысяч рублей. Поверив злоумышленнику, женщина взяла требуемую сумму в кредит, перевела деньги и ожидала прибыль.

«Вскоре с ней в переписку вступили незнакомки, которые утверждали, что требуется внести еще денежные средства. В дальнейшем они вернутся вознаграждением в двойном размере. Потерпевшая оформила еще три кредита на 420 тысяч рублей и вложила их в свое предприятие, добавив имеющиеся сбережения почти 100 тысяч рублей», — рассказали в региональном полицейском главке.

Когда женщина спросила о сроках выплаты прибыли, мошенники прекратили переписку с ней. Пострадавшая обратилась в полицию. Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 159 УК Ф («Мошенничество»).

Как ранее сообщал наш сайт, с начала года жители Челябинской области отдали телефонным мошенникам около 700 млн рублей. Раскрывать такие преступления сложно, и вернуть свои деньги смогли только 2,4% обманутых. Поэтому автономная некоммерческая организация «Центр общественного мониторинга и проектов Челябинской области» запустила горячую линию по противодействию телефонным мошенникам.