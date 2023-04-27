В Челябинской области женщина попала под статью за заказ БАДов с запрещенным веществом

Пересылка сибутрамина почтой запрещена

В Челябинской области 40-летняя женщина стала фигурантом уголовного дела о контрабанде сильнодействующего вещества сибутрамина (статья 226.1 УК РФ). Подозреваемая заказала почтой зеленый кофе и БАДы. Об этом сегодня, 27 апреля, сообщили в пресс-службе Уральского таможенного управления.

«Содержимое почтового пакета проверили таможенные эксперты, которые подтвердили наличие в 378 капсулах сильнодействующего препарата — сибутрамина. С 24 января 2008 года вещество включено в утвержденный правительством России список сильнодействующих препаратов как анорексигенное средство, усиливающее чувство насыщения. Его пересылка в международном почтовом отправлении запрещена, а ввоз на территорию России возможен только при наличии документов, подтверждающих назначение препарата лечащим врачом», — рассказали в ведомстве.

Теперь женщине грозит крупный штраф и реальное лишение свободы сроком до 12 лет.