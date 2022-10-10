В Челябинской области женщина попала под статью за ложный донос

Подозреваемая заявила об угоне своего авто, чтобы избежать штрафа

В Нязепетровске возбудили уголовное дело в отношении 25-летней местной жительницы. Ее подозревают в ложном доносе (часть 1 стать 306 УК РФ). Об этом сообщили в ГУ МВД РФ по Челябинской области.

Инспекторы ГИБДД остановили автомобиль ВАЗ-2170. За рулем находился мужчина с признаками алкогольного опьянения, однако от медицинского освидетельствования он отказался. Далее оперативники выяснили, что машина принадлежит знакомой водителя.

«Чтобы избежать административной ответственности за передачу авто нетрезвому водителю, девушка сообщила об угоне своей машины. При этом она была предупреждена об уголовной ответственности, наступающей за заведомо ложный донос о совершении преступления», — сообщили в региональном полицейском главке.

Женщине грозит наказание вплоть до реального лишения свободы сроком до 2 лет.