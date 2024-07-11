В Челябинской области женщина погибла в ДТП с переворотом

Водитель не справился с управлением

На 2-м километре автодороги Чебаркуль-Уйское-Магнитогорск в Верхнеуральском районе 36-летний водитель Kia Rio съехал в левый кювет, после чего машина перевернулась. На месте погибла 34-летняя пассажирка, сообщили в Госавтоинспекции по Челябинской области.

«Также в аварии пострадал 37-летний пассажир, мужчину госпитализировали», — рассказали в ГАИ.

Как ранее сообщал наш сайт, водитель-бесправник врезался в ЛЭП и погиб.

UPF: выяснилось, что водитель Kia был пьян, в отношении него возбуждено уголовное дело о нарушении ПДД, повлекшем гибель человека (264 УК РФ). Он заключен под стражу на два месяца, сообщили в прокуратуре Челябинской области.