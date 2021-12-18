В Челябинской области женщина погибла при столкновении двух иномарок

Жительница Миасса не справилась с управлением и выехала на полосу встречного движения

Сегодня днем, 18 декабря, в Миассе Челябинской области в результате столкновения двух иномарок погибла женщина. Водителя второго авто госпитализировали с травмами, сообщили в пресс-службе управления ГИБДД по Челябинской области.

Смертельная авария произошла в 13:10 на Тургоякском шоссе. 37-летняя женщина, находясь за рулем автомобиля «Киа Рио», по предварительным данным, не справилась с управлением и выехала на полосу встречного движения, где столкнулась с автомобилем «Пежо».

«В результате ДТП водитель „Киа“ скончалась на месте происшествия. Водитель „Пежо“ — 66-летний мужчина госпитализирован с травмами»,— уточнили в ведомстве.

Все обстоятельства аварии выясняются, проводится проверка.

Напомним, сегодня утром на границе Челябинской области и Республики Башкортостан произошла массовая авария с участием четырех большегрузов. Пострадавших нет.