В Челябинской области женщина погибла при пожаре из-за непотушенной сигареты

30 человек эвакуировались из подъезда

Сегодня, 23 ноября, в поселке Межозерном Верхнеуральского района загорелась квартира в пятиэтажке, расположенной на улице Восточной. Без жертв не обошлось, сообщили в ГУ МЧС России по Челябинской области.

Жильцы дома почувствовали запах гари, вызвали пожарных и вышли на улицу. Прибывшие спасатели приступили к ликвидации возгорания в квартире на четвертом этаже и обнаружили 53-летнюю хозяйку без признаков жизни. По предварительным данным, пожар произошел из-за неосторожного обращения с огнем.

Все причины выясняются, проводится проверка.