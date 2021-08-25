В Челябинской области женщина нашла человеческие останки во время купания в озере

Помощь водолазов потребовалась правоохранителям

В Верхнеуральском районе во время купания на озере Чебачье местная жительница обнаружила на глубине 50 см скелет фрагмента тела человека. На поисковые работы 24 августа выезжали сотрудники водолазной станции, сообщили в пресс-центре поисково-спасательной службы Челябинской области.

После обнаружения скелета женщина обратилась в полицию.

«Помощь спасателей-водолазов потребовалась сотрудникам полиции и межрайонного следственного отдела для обследования дна в указанном районе», — пояснили спасатели.

Напомним, три дня велись поиски тела 58-летней женщины, утонувшей на озере Сугояк. В среду, 25 августа, они были завершены.