Правобережный районный суд Магнитогорска рассмотрит уголовное дело 55-летней женщины. Ее обвиняют в мошенничестве при получении выплат (статья 159 УК РФ). Об этом сегодня, 11 сентября, сообщили в прокуратуре Челябинской области.

По версии следствия, жительница Верхнеуральского района в 2013 году похоронила свою мать, которая незадолго до смерти переехала к дочери из Иркутской области. Пожилая женщина не уведомила управление Пенсионного фонда о переезде. 

«После смерти матери обвиняемая умышленно не сообщила о данном факте в отдел ЗАГС и управление Пенсионного фонда Российской Федерации, не оформила свидетельство о смерти, используя паспорт матери и банковскую карту, получала за нее пенсию и иные социальные выплаты», — рассказали в региональной прокуратуре.
В ноябре 2023 года сотрудница банка выявила несоответствие личности женщины предъявленному паспорту ее матери и вызвала полицию.

В ходе следствия проведенная экспертиза установила, что она страдает психическим расстройством, не могла осознавать общественную опасность своих действий и руководить ими и нуждается в принудительном лечении в медицинской организации.