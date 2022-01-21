В Челябинской области железнодорожники выплатят миллион рублей за смерть электромонтера

Мужчина погиб под колесами грузового состава

В Челябинской области суд присудил железнодорожной транспортной компании выплатить 1 млн рублей моральной компенсации родственникам погибшего электромонтера. Трагедия произошла в марте 2021 года на перегоне Сыростан — Хребет Южно-Уральской железной дороги. Грузовой поезд насмерть сбил мужчину, когда тот закреплял рельсы. По сообщению пресс-службы Уральской транспортной прокуратуры, пострадавшими признаны две дочери погибшего.

2 марта 2021 года на 1981-м километре 5-го пикета перегона Сыростан — Хребет бригада работников Златоустовской дистанции пути проводила ремонтные работы верхнего строения пути. Один из монтеров во время закрепления рельс был травмирован проходящим грузовым поездом. Мужчина погиб.

Проверку организовали транспортная полиция, челябинский следственный отдел на транспорте следственного управления. Потерпевшими признаны две дочери погибшего.

«С целью защиты прав двух дочерей погибшего прокуратура в суд направила исковое заявление о взыскании с предприятия железнодорожного транспорта компенсации морального вреда», — сообщает пресс-служба Уральской транспортной прокуратуры.

Решением суда с железнодорожной транспортной компании в пользу родственников погибшего взыскана компенсация морального вреда — 1 млн рублей.