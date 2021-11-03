В Челябинской области железнодорожника осудили за хищения деталей и топлива на рабочем месте

Сумма ущерба превысила 390 тысяч рублей

Карталинский городской суд вынес приговор в отношении работника железной дороги. Он признан виновным в мошенничестве и хищении. Об этом сегодня, 3 ноября, сообщили в пресс-службе транспортной полиции Челябинской области.

Судом установлено, что мастер производственного участка Карталинской дистанции пути списывал детали, продавал их в Магнитогорске, а деньги присваивал. Также известно, что в прошлом году он похитил 2,6 литра дизельного топлива.

«Кроме того, установлено, что подсудимый пособничал кладовщику железнодорожного предприятия в хищении имущества Карталинской дистанции пути, сбывая похищенное», — сообщили в транспортной полиции.

Ущерб предприятию составил более 390 тысяч рублей.

В отношении мужчины были возбуждены уголовные дела по части 3 статьи 159 («Мошенничество»), части 3 статьи 160, части 5 статьи 33, части 1 статьи 160 УК РФ («Хищение»).

Суд назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на 2 года и 6 месяцев условно с испытательным сроком в 1,5 года.