В Челябинской области заводчанка потеряла 4,5 млн рублей, желая заработать

Женщина оформила кредиты и якобы вложилась в золото и валюту

В Миассе в полицию обратилась 60-летняя заводчанка. Женщина рассказала, что хотела заработать, играя на бирже, но в результате потеряла более 4,5 миллиона рублей, взятых в кредит. Возбуждено уголовное дело, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

По словам потерпевшей, на одном из сайтов она увидела рекламу о возможности получения дополнительного заработка на биржевой площадке. Она оставила свой номер телефона, и вскоре ей позвонил якобы консультант. Он сообщил, что необходимо установить специальное приложение и переводить деньги на специально созданный счет.

Жительница Миасса установила приложение, оформила в разных банках кредиты на сумму свыше 4,5 миллиона рублей и все полученные деньги перевела на якобы созданный для нее счет. Спустя некоторое время, когда женщина попыталась вывести деньги, у нее ничего не вышло, и она поняла, что ее обманули.

По данному факту возбудили уголовное дело о мошенничестве. Правоохранители разыскивают подозреваемых в совершении преступления.

Напомним, в Челябинской области работает горячая линия Центра общественного мониторинга и проектов Челябинской области с коротким номером *1593. Туда можно позвонить, если есть сомнения после звонков неизвестных, и проконсультироваться. Но в АНО «ЦОМ» рекомендуют не брать трубки с незнакомых номеров.