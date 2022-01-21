В Челябинской области завершили расследование дела об убийстве, совершенном 33 года назад

Обвиняемый вместе с подельником заперли мужчину и женщину в частном доме и подожгли

Следственные органы завершили расследование уголовного дела в отношении местного жителя, обвиняемого в убийстве. Об этом сегодня, 21 января, сообщили в СУ СКР по Челябинской области.

По версии следствия, 8 сентября 1988 года в Чебаркуле обвиняемый и его знакомый, уголовное дело в отношении которого прекращено в связи со смертью, после ссоры заперли в частном доме мужчину и женщину и подожгли здание.

Потерпевшие смогли выбраться из охваченного пламенем дома, однако обвиняемый и его соучастник избили жертв. Мужчина от ожогов скончался в больнице, женщину удалось спасти.

«В результате целенаправленной работы следователей следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Челябинской области и сотрудников регионального управления МВД России по раскрытию преступлений „прошлых лет“, благодаря комплексу следственных действий и оперативно-разыскных мероприятий была установлена причастность обвиняемого к совершению данного преступления», — сообщили в СУ СКР по региону.

Уголовное дело передано в суд для рассмотрения по существу.

Как ранее сообщал наш сайт, следственные органы завершили расследование уголовного дела в отношении двух местных жителей. Их обвинили в разбое, изнасиловании и убийстве.