В Челябинской области завершены поиски пропавшего 1 сентября дальнобойщика

Мужчина найден мертвым

В Челябинской области 51-летний дальнобойщик Марс Галлямов, которого искали с 1 сентября, погиб. Об этом сообщили координаторы на странице поисково-спасательного отряда «Легион-СПАС» в социальной сети «ВКонтакте».

«Найден, погиб»,— говорится в сообщении.

Что произошло и где было найдено тело мужчины, не сообщается.

Марс Галлямов вез груз из Челябинска в Магнитогорск и остановился у придорожного кафе в Южноуральске. Там его видели последний раз. На связь мужчина перестал выходить 1 сентября. Свой сотовый телефон он оставил в автомобиле. Искали южноуральца 10 дней.