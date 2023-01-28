В Челябинской области завели уголовное дело на мужчину, повесившего собаку

Златоустовец ранее был судим

В Златоусте на живодера, который повесил собаку, завели уголовное дело по статье «Жестокое обращение с животными». Ему грозит до трех лет лишения свободы, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

ЧП произошло на прошлой неделе. Как ранее сообщало ИА «Первое областное», мужчина расправился с животным, а затем завернул его тело в пакет. Очевидцы вызвали полицейских.

«Участковый уполномоченный полиции опросил очевидцев и свидетелей. Полицейские изучили видеозапись, установили подозреваемого гражданина и место его нахождения. Заподозренный в совершении противоправного деяния ранее судим за совершение имущественного преступления и злоупотребляет спиртными напитками. Установлено, что он является родственником пожилой хозяйки дома, во дворе которого происходили все события»,— рассказали в ведомстве.

Ранее в Челябинске неизвестный пырнул ножом в лоб трехлетнюю хаски, которая гуляла с хозяйкой. Как сообщила владелица животного, неизвестный обежал собаку, которая спокойно гуляла, ударил ее ножом и скрылся в лесу.