В Челябинской области заведующая лабораторией ветстанции попалась на взятке

Женщина получила деньги, по версии следствия, за выдачу документов на товар

Заведующая ветеринарной лабораторией в Нагайбакском районе Челябинской области обвиняется во взяточничестве, сообщили в ГУ МВД по Челябинской области.

«С января 2023 по август 2024 года она получила более 145 тысяч рублей от индивидуального предпринимателя за выдачу ветеринарных документов без необходимых проверок», — прокомментировали в региональном полицейском главке.

Уголовное дело о получении взятки (статья 290 УК РФ) возбуждено следователями СК в Магнитогорске. Проводятся следственные действия, и решается вопрос о мере пресечения для обвиняемой.