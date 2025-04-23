Заведующая ветеринарной лабораторией в Нагайбакском районе Челябинской области обвиняется во взяточничестве, сообщили в ГУ МВД по Челябинской области.
«С января 2023 по август 2024 года она получила более 145 тысяч рублей от индивидуального предпринимателя за выдачу ветеринарных документов без необходимых проверок», — прокомментировали в региональном полицейском главке.
Уголовное дело о получении взятки (статья 290 УК РФ) возбуждено следователями СК в Магнитогорске. Проводятся следственные действия, и решается вопрос о мере пресечения для обвиняемой.